Полиция изъяла более тысячи доз с метадоном и мефедроном в Астрахани

В Астрахани полиция изъяла более тысячи доз наркотиков с метадоном и мефедроном

В Астрахани полиция изъяла более тысячи разовых доз с метадоном и мефедроном после массового отравления людей наркотиками. Об этом сообщает ТАСС.

Дозы были обнаружены в закладках на территории областного центра города. Всего полицейские установили 295 таких мест. Расследование уголовного дела продолжается, принимаются меры к полному изъятию наркотиков.

9 мая сообщалось, что пять человек не выжили в результате отравления неизвестным веществом. Тогда же в токсикологическое отделение поступило еще 14 жителей города и области. Позже показатель увеличился до 27 человек.

Ранее по делу был задержан подозреваемый – 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Он дал признательные показания.