Российские военные поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Херсона

Рулев: российские войска поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Херсона

Российские военные группировки «Днепр» поразили командно-наблюдательный пункт и пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также склад боеприпасов и техники в районе Херсона. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев.

Также артиллерия нанесла огневое поражение по складу хранения боеприпасов и техники ВСУ в районе Херсона, уничтожены более десяти боевых бронированных машин и автомобилей. Потери украинских войск в живой силе составили до 30 человек.

В районе населенных пунктов Бургунка, Новотягинка и Отрадокаменка уничтожены два минометных расчета украинских военных. Средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки подавили два ударных беспилотника, добавили в Минобороны.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные нанесли групповой удар по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон».