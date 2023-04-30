Бывший американский разведчик рассказал о кризисе в ВСУ

Бывший разведчик США Риттер предсказал кризис в ВСУ после взятия Артемовска

После взятия российскими войсками Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР) специальная военная операция может перейти на новый этап из-за серьезных потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, пишет РИА Новости.

По мнению экс-разведчика, оборона города серьезно истощила украинские войска, вызвав кризис снабжения и серьезный кадровый голод.

«Битва при Артемовске сломала хребет украинской армии, и я не представляю, как украинцы смогли бы провести еще одно подобное сражение», — сказал Риттер.

Он не исключил, что падение города станет переломным моментом кампании, и впоследствии она будет развиваться в ином ключе.

«На Украине не осталось укреплений наподобие Артемовска. Поэтому на пути российских сил больше не будет похожих препятствий», — заверил офицер.

Ранее Скотт Риттер предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли потерять 80 процентов от изначальной численности. Он убежден, что костяк украинской армии составляют плохо обученные мобилизованные военнослужащие.