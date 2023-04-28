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15:54, 28 апреля 2023Мир

В США назвали предположительные потери ВСУ

Экс-офицер КМП США Риттер: Украина потеряла 80 процентов от изначальной численности ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе конфликта в Донбассе потеряли 80 процентов от изначальной численности ВСУ, восполнить потерю военных профессионалов вряд ли станет выполнимой задачей. С такой оценкой потерь украинской армии выступил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Проблема заключается в том, что у Украины была регулярная армия в размере 260 тысяч человек [до начала СВО]. <…> Сейчас 80 процентов из них убито, взято в плен или ранено, найти им полноценную замену [в плане профессиональной подготовки] не представляется возможным», — полагает бывший офицер.

Риттер отметил, что судя по публикациям в различных СМИ, костяк украинской армии составляет плохо обученные мобилизованные военнослужащие.

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28 апреля министр обороны Украины Алексей резников заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению и ждут решения командования. Он отметил, что страна получила от западных партнеров много вооружений. Ранее он сообщал, что контрнаступление начнется скрытно, что должно гарантировать его успех. По его словам, украинцам не стоит ждать начала операции и завышать планку на этот счет — наступление планируют начать раньше, чем об этом станет известно общественности.

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Дмитрий Сотак
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