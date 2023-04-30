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11:18, 30 апреля 2023Бывший СССР

Российские войска уничтожили самоходку ВСУ под Херсоном

«Известия»: российские войска уничтожили украинскую САУ «Гвоздика» под Херсоном

Фото: Reuters

Российские войска уничтожили 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, украинскую самоходку удалось уничтожить в ночь на воскресенье, 30 апреля. Российские артиллеристы ликвидировали ее в районе поселка Гончарное. Вместе с ней бойцы уничтожили пять человек экипажа, а также боекомплект.

Помимо этого, российские военные смогли ликвидировать 152-миллиметровую гаубицу 2С3 «Акация». Она также была поражена с боекомплектом и экипажем, состоящим из пяти человек.

Ранее стало известно, что военные России уничтожили два минометных расчета ВСУ в Херсонской области. Также в регионе были подавлены два ударных беспилотника.

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Варвара Кошечкина
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