Рулев заявил, что ВС России уничтожили два минометных расчета ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили два украинских минометных расчета и подавили два ударных беспилотника в Херсонской области. Об этом заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев.

Также в районе населенных пунктов Бургунка, Новотягинка и Отрадокаменка уничтожены два минометных расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Средства противовоздушной обороны группировки подавили два ударных беспилотника, добавили в Минобороны.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о планах ВСУ провести отвлекающие маневры перед наступлением в Запорожской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).