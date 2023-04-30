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06:04, 30 апреля 2023Россия

ВС России уничтожили минометчиков ВСУ в Херсонской области

Рулев заявил, что ВС России уничтожили два минометных расчета ВСУ в Херсонской области

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили два украинских минометных расчета и подавили два ударных беспилотника в Херсонской области. Об этом заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев.

Также в районе населенных пунктов Бургунка, Новотягинка и Отрадокаменка уничтожены два минометных расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Средства противовоздушной обороны группировки подавили два ударных беспилотника, добавили в Минобороны.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о планах ВСУ провести отвлекающие маневры перед наступлением в Запорожской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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