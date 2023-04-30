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09:24, 30 апреля 2023Россия

На Камчатке вблизи вулкана произошло 15 землетрясений за день

В районе камчатского вулкана Шивелуч произошло 15 землетрясений за день

Фото: Gennady Teplitskiy / Shutterstock / Fotodom

Вблизи вулкана Шивелуч на востоке Камчатки за день было зафиксировано 15 подземных толчков. Об этом в воскресенье, 30 апреля, свидетельствуют данные на сайте филиала Геофизической службы РАН.

Известно, что землетрясения происходили на расстоянии от 80 до 90 километров от поселка Усть-Камчатск. Максимальная магнитуда составила 4,2. При этом последний толчок зарегистрировали в 16:41 по местному времени (07:41 мск).

В региональном главке МЧС России рассказали РИА Новости, что жители полуострова в оперативные службы не обращались.

18 апреля житель Петропавловска-Камчатского после очередного землетрясения рассказал, что ощутил подземные толчки, описал их как слабые и охарактеризовал фразой «ничего необычного».

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Варвара Кошечкина
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