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12:00, 18 апреля 2023Среда обитания

Житель Камчатки описал момент землетрясения

Житель Камчатки рассказал о шатавшейся технике во время нового землетрясения
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Новое землетрясение на Камчатке произошло в 14:40 по местному времени, рассказал «Ленте.ру» житель полуострова. Он также описал момент, когда почувствовал подземные толчки.

«Землетрясение произошло в 14:40 по местному времени. В этот момент я находился с отцом в магазине техники и услышал, как начали шататься вещи, стоявшие на полке. Сегодня в 18:47 я ощутил еще один толчок», — поделился он.

Житель Петропавловска-Камчатского по имени Александр сообщил, что тоже ощутил землетрясение, однако описал его как слабое и охарактеризовал фразой «ничего необычного».

Ранее стало известно о землетрясении магнитудой 6,3 на Камчатке. Оно произошло в акватории Кроноцкого залива, очаг залегал на глубине 116 километров, эпицентр находился в 144 километрах от Петропавловск-Камчатского городского округа, где жители ощутили подземные толчки магнитудой до 3-4 баллов. Предварительно, жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

3 апреля на Камчатке зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,9. В результате первых подземных толчков на некоторых домах образовались трещины и обвалилась штукатурка, где-то упали плиты со стен. Камера внутри магазина с людьми засняла этот момент — там тряслись полки, с них падал товар, а с потолка летела облицовка.

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Екатерина Смирная
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