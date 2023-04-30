В Конгрессе высмеяли военный план Байдена

Американский сенатор высмеял план Байдена сделать армию США безвредной для климата

План президента США Джо Байдена сделать технику американской армии «безвредной для климата» загубит военный потенциал Соединенных Штатов. Об этом заявил сенатор от республиканской партии Джони Эрнст в эфире радиостанции WABC, передает The Hill.

«Нынешняя администрация дошла до крайности со своей климатической повесткой. Нас теперь не волнует, насколько сильны наши солдаты. Нет, мы фокусируемся на зеленой энергии и изменении климата», — поднял на смех политик идею американского лидера.

Эрнст раскритиковал намерение администрации Байдена совершить энергопереход к 2030 году.

Ранее Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие. По словам главы Белого дома, это является главной экзистенциальной угрозой, с которой когда-либо сталкивался мир.