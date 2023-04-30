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17:13, 30 апреля 2023Мир

В Конгрессе высмеяли военный план Байдена

Американский сенатор высмеял план Байдена сделать армию США безвредной для климата

Фото: Chris Kleponis / CNP / Globallookpress.com

План президента США Джо Байдена сделать технику американской армии «безвредной для климата» загубит военный потенциал Соединенных Штатов. Об этом заявил сенатор от республиканской партии Джони Эрнст в эфире радиостанции WABC, передает The Hill.

«Нынешняя администрация дошла до крайности со своей климатической повесткой. Нас теперь не волнует, насколько сильны наши солдаты. Нет, мы фокусируемся на зеленой энергии и изменении климата», — поднял на смех политик идею американского лидера.

Эрнст раскритиковал намерение администрации Байдена совершить энергопереход к 2030 году.

Ранее Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие. По словам главы Белого дома, это является главной экзистенциальной угрозой, с которой когда-либо сталкивался мир.

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Виктория Кондратьева
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