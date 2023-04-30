Бойцы ЧВК «Вагнер» показали советские склады вооружений в Соледаре

Опубликовано видео с советских складов оружия в Соледаре, которые достались ЧВК «Вагнер»

После отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Соледара, которое произошло в январе 2023 года, бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» достались склады с оружием, построенные еще в Советском Союзе. Соответствующую видеозапись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, что в подвалах складских помещений до сих пор остается пехотное снаряжение, боеприпасы и техническое оборудование. «Оцениваем, имеет ли смысле ремонтировать вооружение, будет ли производиться ремонт», — рассказали журналистам бойцы ЧВК.

Ранее в сети опубликовали скриншот переписки погибшего под Артемовском бойца ВСУ о больших потерях украинской армии. Военнослужащий с позывным Берлин рассказал товарищу, что командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский бросает пехоту в контратаки, не считаясь с потерями.