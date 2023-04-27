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16:41, 27 апреля 2023Бывший СССР

Обнародован скриншот переписки бойца ВСУ о потерях под Артемовском в ДНР

«Украина.ру» опубликовала фото переписки бойца ВСУ о потерях Киева под Артемовском в ДНР

Фото: Sehoon ye / Unsplash

В сети опубликовали скриншот переписки погибшего под Артемовском (украинское название — Бахмут) бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) о потерях Киева. Об этом пишет издание «Украина.ру».

В переписке военнослужащий ВСУ с позывным Берлин рассказал товарищу об очень больших потерях ВСУ на артемовском направлении. По его словам, командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский бросает пехоту в контратаки, не считаясь с потерями.

Боец ВСУ написал, что его отправили на линию фронта под Орехово-Василевку, где солдаты начали бой с военнослужащими частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». «За 40 минут — 10 "двухсотых" (убитых), 46 "трехсотых" (раненых)», — рассказал Берлин. По его словам, практически все военнослужащие ВСУ получили ранения в ходе выполнения поставленной задачи.

Берлин назвал происходящее в Артемовске адом и заявил, что прежде никогда не видел подобного.

Ранее бывший замкомандующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос выразил мнение, что руководство Украины не подготовило Артемовск к обороне должным образом. По его словам, это привело к тому, что «каждый клочок земли в Бахмуте уже полит украинской кровью».

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Варвара Кошечкина
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