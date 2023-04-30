Пара россиян жестоко убила восьмимесячную дочь и заявила о ее пропаже

В Ростове-на-Дону задержана семейная пара за убийство грудного ребенка

В Ростове-на-Дону родители жестоко убили восьмимесячную дочь, а затем заявили в полицию о ее пропаже. Об этом пишет «МВД медиа».

Останки девочки были обнаружены в ходе осмотра места жительства семейной пары. Отмечается, что родители причинили грудному ребенку множество травм, от которых девочка скончалась. После этого они спрятали тело.

«Следователями Следственного комитета по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в публикации. Отмечается, что пара россиян задержана.

В марте жительница Белгорода убила себя и восьмимесячную дочь. По предварительной версии, россиянка пошла на такой шаг после ухода мужа из семьи. По данным СМИ, 27-летняя женщина недавно рассталась с супругом. Официально оформить развод пара не успела. Кроме того, россиянка страдала от послеродовой депрессии. Тела жительницы Белгорода и ребенка были обнаружены в ванне. Рядом находились записки, адресованные родителям женщины и ее супругу.