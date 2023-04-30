В Госдуме предложили увеличить штрафы за утечку данных

Депутат Госдумы Чернышов предложил Минцифры увеличить штрафы за утечку данных до ₽1 млрд

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов написал письмо главе Минцифры России Максуту Шадаеву с предложением увеличить до миллиарда рублей штрафы за утечку персональных данных. Об этом депутат сообщил РИА Новости.

Как заявил Чернышов, следует ужесточить порядок работы с персональными данными россиян, «этого требуют сегодняшние реалии». Для компании, допустившей подобную утечку информации, административная ответственность должна быть увеличена вплоть до одного миллиарда рублей, считает он.

Парламентарий назвал такую сумму адекватной, поскольку персональные данные граждан, которые могут «утечь» к мошенникам, могут быть использованы в различных преступных целях. «Бизнес должен нести ответственность даже за сам факт утечки — это ситуация, в которой страдают наши граждане, государство должно их защитить», — пояснил Чернышов.

При этом, подчеркнул он, важно учитывать и интересы компаний, поэтому также следует предусмотреть верхний «потолок» штрафа за подобное деяние.

13 января президент России Владимир Путин поручил правительству установить оборотные штрафы для компаний, которые допускают утечку персональных данных граждан. Кабмин должен подготовить соответствующие изменения в законодательство к 1 июля 2023 года.