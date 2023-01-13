Путин поручил установить оборотные штрафы за утечку данных

Путин поручил к 1 июля установить оборотные штрафы для компаний за утечку данных

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, которые допускают утечку персональных данных россиян. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных и представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», — говорится в перечне поручений.