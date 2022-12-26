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05:19, 26 декабря 2022Интернет и СМИ

В Минцифры задумали ввести штрафы за утечки данных до 500 миллионов рублей

«Ъ»: Минцифры предложило ввести оборотные штрафы за утечки данных до 500 миллионов рублей

Фото: Lee Jae Won / Reuters

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило ввести оборотный штраф для компаний за утечки личной информации. Соответствующая инициатива указана в разработанном законопроекте, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Отмечается, что Минцифры задумало ввести штрафы за утечки персональных данных в размере от 5 до 500 миллионов рублей. Максимальная выплата грозит организациям, повторно допустившим потерю информации после вступления закона в силу и нарушившим ряд требований — например, стремилась скрыть случившееся.

При этом сумму штрафа будут рассчитывать, опираясь на показатель выручки компании за календарный год, предшествовавший году, в котором зафиксировали утечку. Предполагается, что изменения вступят в силу в сентябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что в России захотели ввести штрафы за утечку персональных данных пользователей. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

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Марина Совина
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