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12:00, 14 декабря 2022Интернет и СМИ

В России захотели ввести штрафы за утечку персональных данных пользователей

Минцифры подготовило законопроект о штрафах за утечку данных пользователей

Фото: NordWood Themes / Unsplash

Минцифры России подготовило законопроект, предусматривающий введение оборотных штрафов за утечку персональных данных пользователей, они могут составить до трех процентов от оборота компании, если та не обеспечивает безопасность данных, уточняет со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева ТАСС.

Шадаев отметил, что сейчас наблюдается непростая ситуация. Он указал, что ведомство подготовило проект закона, согласно которому не обеспечивающим сохранность данным компаниям может грозить штраф в размере до трех процентов оборота.

По его словам, Минцифры предлагает признать смягчающим обстоятельством проведение компанией предварительной аттестации и сертификации всей инфраструктуры в соответствии с требованиями безопасности, доказывающее, что инвестиции в средства защиты сделаны. «Конечно, до трех процентов оборотный штраф компаний заставит инвестировать значительно больше средств в свою безопасность», — заметил Шадаев.

В начале декабря задуматься о введении оборотных штрафов компаниям за утечку информации предложил президент России Владимир Путин. По его словам, ответственность за нарушения в сфере защиты данных следует ужесточить.

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Варвара Кошечкина
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