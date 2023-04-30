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13:13, 30 апреля 2023Россия

Российские военные сорвали пять попыток ротации ВСУ под Купянском

Министерство обороны сообщило о срыве пяти попыток ВСУ провести ротацию под Купянском

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы России сорвали пять попыток украинской армии провести ротацию своих частей на купянском направлении. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

Речь идет о действиях российской группировки «Запад», военнослужащие которой не позволили 14-й и 92-й бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвести подкрепление.

Кроме того, за прошедшие сутки самолеты ВКС России сумели уничтожить украинский опорный пункт в районе населенного пункта Сопыч и склад со снаряжением около села Гатище.

«Общие потери противника составили до 30 военнослужащих», — рассказал офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

Ранее Минобороны доложило, что войска России нанесли удар по месту дислокации командного состава объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины «Херсон».

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Алевтина Запольская
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