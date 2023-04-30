Под Херсоном нашли новые тайники ВСУ с оружием

Полиция Херсонской области обнаружила тайники ВСУ с оружием и боеприпасами

Полиция Херсонской области обнаружила в регионе новые тайники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оружием и боеприпасами. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МВД России.

Один из тайников был найден на Арбатской стрелке на окраине села Стрелковое. В нем, в частности, хранились более 400 патронов различного калибра, а также вышибные заряды для мин, ударные трубки, артиллерийский порох и бумажные пакеты с метательными зарядами.

Второй тайник с 923 патронами правоохранители обнаружили между селами Костогрызово и Виноградово. Его полиция нашла по наводке местного жителя.

Ранее сообщалось, что полиция обнаружила в Херсонской области два замаскированных тайника, которые ВСУ оставили при отступлении.