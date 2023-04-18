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16:36, 18 апреля 2023Силовые структуры

В Херсонской области уничтожили заминированные ВСУ тайники с боеприпасами

Полицейские обнаружили в Херсонской области два замаскированных тайника ВСУ с боеприпасами

Кадр: Telegram-канал «ГУ МВД России по Херсонской области»

В Херсонской области полицейские обнаружили два тайника Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставленных при отступлении. Об этом во вторник, 18 апреля, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, тайники обнаружили в ходе обследования территории возле населенных пунктов Чаплинское и Долинское. В схронах ВСУ оказались выстрелы к ручному противотанковому гранатомету, пороховые заряды, сигнальная мина. 140 головных контактных взрывателей, несколько минометных мин. Оба схрона были заминированы, российским силовикам пришлось ликвидировать их накладным зарядом тротила.

6 апреля на территории Белоруссии обнаружили несколько схронов украинских диверсантов.

Владимир Седов
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