В Херсонской области уничтожили заминированные ВСУ тайники с боеприпасами

Полицейские обнаружили в Херсонской области два замаскированных тайника ВСУ с боеприпасами

В Херсонской области полицейские обнаружили два тайника Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставленных при отступлении. Об этом во вторник, 18 апреля, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, тайники обнаружили в ходе обследования территории возле населенных пунктов Чаплинское и Долинское. В схронах ВСУ оказались выстрелы к ручному противотанковому гранатомету, пороховые заряды, сигнальная мина. 140 головных контактных взрывателей, несколько минометных мин. Оба схрона были заминированы, российским силовикам пришлось ликвидировать их накладным зарядом тротила.

6 апреля на территории Белоруссии обнаружили несколько схронов украинских диверсантов.