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07:06, 1 мая 2023Бывший СССР

Российские силы поразили более 100 целей ВСУ на одном из направлений

Группа «Центр»: ВС РФ поразили почти 140 целей ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские силы поразили более 100 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, передает ТАСС.

По информации Савчука, российские военные поразили около 140 целей украинских сил. На торском участке и в районе Серебрянского лесничества были раскрыты позиции 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ, противник понес потери в личном составе и технике.

Помимо этого экипажи российских самолетов Су-34 и Су-25 нанесли удары по позициям украинских сил. Комплекс противовоздушной обороны уничтожил беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии А1-СМ «Фурия».

28 апреля Александр Савчук сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении поразили около 130 целей украинской армии.

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Марина Совина
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