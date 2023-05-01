Проблемный американский банк продали конкуренту

Проблемный американский банк First Republic Bank продали конгломерату JPMorgan Chase

Проблемный американский банк First Republic Bank (FRB) продали конкуренту — конгломерату JPMorgan Chase с управлением в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC).

Уточняется, что кредитную организацию сначала закрыл Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI). Управлять банком назначили FDIC, однако затем последняя одобрила прошение на приобретение активов и вкладов от JPMorgan Chase.

Регулятор уточнил, что, по состоянию на 13 апреля, FRB имел в распоряжении депозиты на 103,9 миллиарда долларов, а также активы на 229,1 миллиарда. У кредитной организации было 84 отделения в восьми американских штатах. Все они теперь будут работать под вывеской JPMorgan Chase.

26 апреля сообщалось, что акции FRB обрушились сразу после начала торгов. До этого кредитная организация объявила о резком оттоке депозитов. При этом известно, что в конце прошлого года банк занимал 14-е место по объемам активов в стране.