Российские системы ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ

Российские системы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников в зоне СВО

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, беспилотники были обнаружены в Харьковской (Горобьевка) и Херсонской (Песчановка) областях, а также в Луганской народной республике (Кременная, Краснореченское) и Донецкой народной республике (Водяное).

30 апреля система противовоздушной обороны сработала в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших в результате произошедшего нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле, добавил губернатор.

Как сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник, в результате работы ПВО был сбил беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

