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22:25, 30 апреля 2023Россия

В Белгородской области сработала ПВО

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области сработала ПВО
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По предварительной информации, пострадавших в результате произошедшего нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле, добавил губернатор.

Как сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник, в результате работы ПВО был сбил беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

29 апреля после артиллерийского обстрела со стороны ВСУ энергетической инфраструктуры пять сел в Шебекинском районе Белгородской области остались без света: Архангельское, Шамино, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка. Гладков также рассказал, что повреждения зафиксированы в десяти частных домовладениях.

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Марина Совина
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