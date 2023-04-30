Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области сработала ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По предварительной информации, пострадавших в результате произошедшего нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле, добавил губернатор.

Как сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник, в результате работы ПВО был сбил беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

29 апреля после артиллерийского обстрела со стороны ВСУ энергетической инфраструктуры пять сел в Шебекинском районе Белгородской области остались без света: Архангельское, Шамино, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка. Гладков также рассказал, что повреждения зафиксированы в десяти частных домовладениях.