Пять сел в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Глава Белгородской области Гладков: пять сел региона остались без света после обстрела ВСУ

После артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) энергетической инфраструктуры на российской территории пять сел в Шебекинском районе Белгородской области остались без света, коммунальные службы уже устраняют последствия. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Сегодня [в субботу, 29 апреля] под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения линии электропередачи: без света остаются жители сел Архангельское, Шамино, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка», — говорится в сообщении Гладкова. Сроки ликвидации последствий обстрела еще не установлены.

Губернатор Белгородской области также рассказал, что повреждения зафиксированы в десяти частных домовладениях. «Где-то зацепило фасад, посекло заборы и окна», — уточнил он.

Белгородская область — второй регион России, который подвергся обстрелу за день. 29 апреля также стало известно об обстреле со стороны Украины поселка Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. По данным губернатора Романа Старовойта, пострадавших нет. Власти пообещали оказать помощь всем, чьи дома пострадали.