ВСУ обстреляли второй за день приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Новая Таволжанка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По предварительным данным, пострадавших нет. Однако замечены сильные повреждения в одном частном домовладении — как утверждает Гладков, снаряд прилетел во двор нового незаселенного дома. «Также различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях: где-то зацепило фасад, посекло заборы и окна», — отметил губернатор.

Помимо этого, из-за повреждения линии электропередачи жители ряда сел остались без света. Гладков пообещал, что электрики в ближайшее время приступят к восстановительным работам.

Белгородская область — второй регион России, который подвергся обстрелу за день. 29 апреля также стало известно об обстреле со стороны Украины поселка Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. По данным губернатора Романа Старовойта, пострадавших нет. Власти пообещали оказать помощь всем, чьи дома пострадали.

Ранее в селе Муром Шебекинского района Белгородской области на частный жилой дом с парашюта упал снаряд. Глава региона также заявил, что Шебекинский городской округ подвергся массированному обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дронов. В результате атаки была повреждена линия электропередачи, из местных жителей никто не пострадал.