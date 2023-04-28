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15:19, 28 апреля 2023Россия

На дом в приграничном российском регионе упал снаряд

В селе Муром Белгородской области на частный жилой дом с парашюта упал снаряд

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В селе Муром Шебекинского района Белгородской области на частный жилой дом с парашюта упал снаряд. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Никто не пострадал. Место оцеплено, работает следственная группа», — написал Гладков.

Глава региона также заявил, что Шебекинский городской округ подвергся массированному обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дронов. В результате атаки была повреждена линия электропередачи, но из местных жителей никто не пострадал.

О том, что беспилотники устроили массированную атаку на электроподстанцию в селе Нежеголь Шебекинского района Белгородской области, ранее со ссылкой на собственные источники писал Shot.

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Евгения Куликова
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