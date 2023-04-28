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13:38, 28 апреля 2023Россия

Беспилотники массово атаковали российскую электроподстанцию

Shot сообщил об атаке беспилотников на электроподстанцию в белгородском селе Нежеголь
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Беспилотники устроили массированную атаку на электроподстанцию в селе Нежеголь Шебекинского района Белгородской области. Об этом со ссылкой на собственный источник в пятницу, 28 апреля, сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, в ней участвовали до пяти БПЛА. Два снаряда были сброшены, два летательных аппарата поражены российской системой противовоздушной обороны (ПВО).

В результате случившегося никто не пострадал, есть незначительные повреждения, уточняет Shot.

Ранее 28 апреля стало известно, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался взорвать УАЗ российских пограничников в Белгородской области, но был уничтожен. Уточнялось, что начиненный двумя взрывными устройствами БПЛА атаковал машину военных в районе села Бутырки Валуйского района российского региона.

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Евгения Куликова
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