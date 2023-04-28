Дрон ВСУ попытался взорвать машину с российскими пограничниками

Shot: дрон ВСУ попытался взорвать УАЗ российских пограничников в Белгородской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался взорвать УАЗ российских пограничников в Белгородской области, но был уничтожен. Об этом пишет Telеgram-канал Shot.

Как пишут авторы поста, беспилотник с двумя взрывными устройствами атаковал машину военных в районе села Бутырки Валуйского района. Предположительно, дрон сбросил на внедорожник выстрелы для гранатомета ВОГ-17, однако промахнулся. В результате УАЗ лишь задело осколками. При этом летательный аппарат противника был уничтожен.

Из-за атаки беспилотника никто не пострадал. Власти информацию о произошедшем не комментировали.

Ранее стало известно, что пограничники в Белгородской области нейтрализовали дрон ВСУ самолетного типа, который попытался пересечь границу России и Украины. Военным удалось приземлить беспилотник и взорвать его. Какой модели был уничтоженный летательный аппарат и нес ли он груз взрывчатки, не сообщается.

