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08:13, 28 апреля 2023Россия

Дрон ВСУ самолетного типа попытался пересечь границу России

В Белгородской области пограничники нейтрализовали дрон самолетного типа ВСУ

Фото: Kalashnikov Media / Globallookpress.com

В Белгородской области пограничники нейтрализовали дрон самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, беспилотник ВСУ попытался пересечь границу России и Украины, но пограничникам удалось приземлить его.

После того как украинский беспилотник оказался на земле, пограничники взорвали его. Нес ли он на себе груз из взрывчатки, не уточняется. Какой модели был уничтоженный дрон, не сообщается.

Днем ранее, 28 апреля, пилот самолета российской авиакомпании NordStar заметил дрон около столичного аэропорта Домодедово. Кроме того, дрон-разведчик едва не сорвал взлет российского пассажирского лайнера в московском аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел с самолетом, следовавшим из Москвы во Владикавказ.

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Марк Леонов
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