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16:03, 27 апреля 2023Путешествия

Пилот российского самолета заметил дрон на подлете к Домодедово

Второй за сутки дрон замечен пилотом пассажирского самолета над Москвой

Фото: faustasyan / Shutterstock / Fotodom

Пилот самолета российской авиакомпании NordStar заметил дрон около столичного аэропорта Домодедово. Отмечается, что за сутки в России это уже второй подобный случай, сообщает Telegram-канал SHOT.

По имеющейся информации, инцидент произошел на рейсе УфаМосква в четверг, 27 апреля. На подлете к аэропорту прибытия летчик, начавший снижение пассажирского воздушного судна, заметил пролетающий под лайнером неизвестный летательный аппарат — в тот момент самолет находился на высоте около двух тысяч метров.

«Командир принял решение совершить посадку, как и предполагалось. Борт успешно сел в Домодедово», — говорится в публикации.

Ранее дрон-разведчик едва не сорвал взлет российского пассажирского лайнера в московском аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел с самолетом, следовавшим из Москвы во Владикавказ. Уточняется, что неизвестный летательный аппарат двигался точно по траектории движения воздушного судна.

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Валентина Процкова
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