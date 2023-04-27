Пилот российского самолета заметил дрон на подлете к Домодедово

Второй за сутки дрон замечен пилотом пассажирского самолета над Москвой

Пилот самолета российской авиакомпании NordStar заметил дрон около столичного аэропорта Домодедово. Отмечается, что за сутки в России это уже второй подобный случай, сообщает Telegram-канал SHOT.

По имеющейся информации, инцидент произошел на рейсе Уфа — Москва в четверг, 27 апреля. На подлете к аэропорту прибытия летчик, начавший снижение пассажирского воздушного судна, заметил пролетающий под лайнером неизвестный летательный аппарат — в тот момент самолет находился на высоте около двух тысяч метров.

«Командир принял решение совершить посадку, как и предполагалось. Борт успешно сел в Домодедово», — говорится в публикации.

Ранее дрон-разведчик едва не сорвал взлет российского пассажирского лайнера в московском аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел с самолетом, следовавшим из Москвы во Владикавказ. Уточняется, что неизвестный летательный аппарат двигался точно по траектории движения воздушного судна.