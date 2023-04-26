Дрон-разведчик едва не сорвал взлет пассажирского самолета в аэропорту Москвы
Дрон-разведчик едва не сорвал взлет российского пассажирского лайнера. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел 25 апреля с самолетом, следовавшим из Москвы во Владикавказ. Неизвестный летательный аппарат был замечен в районе столичного аэропорта Шереметьево.
Дрон двигался точно по траектории движения лайнера. «В момент набора высоты капитан воздушного судна заметил белый коптер — на высоте около 600 метров над ж/д станцией Шереметьевская», — говорится в сообщении.
Пилоты уведомили диспетчера о нештатной ситуации. Отмечается, что, несмотря на это, взлет воздушного судна прошел успешно. В настоящее время служба безопасности авиагавани и полиция устанавливают точку запуска дрона и личность его владельца.
Ранее небо над московским аэропортом Внуково временно закрыли из-за сообщения о предполагаемом неизвестном беспилотнике. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.