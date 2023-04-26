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16:38, 26 апреля 2023Путешествия

Дрон-разведчик едва не сорвал взлет пассажирского самолета в аэропорту Москвы

Mash: взлет летевшего из Москвы самолета едва не был сорван неизвестным дроном-разведчиком

Фото: Bayne Stanley / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Дрон-разведчик едва не сорвал взлет российского пассажирского лайнера. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 25 апреля с самолетом, следовавшим из Москвы во Владикавказ. Неизвестный летательный аппарат был замечен в районе столичного аэропорта Шереметьево.

Дрон двигался точно по траектории движения лайнера. «В момент набора высоты капитан воздушного судна заметил белый коптер — на высоте около 600 метров над ж/д станцией Шереметьевская», — говорится в сообщении.

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Пилоты уведомили диспетчера о нештатной ситуации. Отмечается, что, несмотря на это, взлет воздушного судна прошел успешно. В настоящее время служба безопасности авиагавани и полиция устанавливают точку запуска дрона и личность его владельца.

Ранее небо над московским аэропортом Внуково временно закрыли из-за сообщения о предполагаемом неизвестном беспилотнике. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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Фариза Бацазова
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