Глава приграничного региона России сообщил о массированном обстреле с дронов

Глава Белгородской области Гладков: регион подвергся массированному обстрелу с дронов

Шебекинский городской округ в граничащей с Украиной Белгородской области подвергся массированному обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По сообщению губернатора, никто из мирных жителей в результате обстрела не пострадал. При этом Гладков отметил, что сброшенные снаряды повредили линию электропередачи.

«В ближайшее время аварийные бригады ее восстановят», — добавил он.

Ранее сообщалось, что беспилотники совершили массированную атаку на электроподстанцию в селе Нежеголь Шебекинского района Белгородской области. Шла ли речь о той же атаке, о которой сообщил Гладков, неизвестно.

В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования. Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.