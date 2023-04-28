Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:09, 28 апреля 2023Россия

Глава приграничного региона России сообщил о массированном обстреле с дронов

Глава Белгородской области Гладков: регион подвергся массированному обстрелу с дронов

Фото: Leah Millis / Reuters

Шебекинский городской округ в граничащей с Украиной Белгородской области подвергся массированному обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По сообщению губернатора, никто из мирных жителей в результате обстрела не пострадал. При этом Гладков отметил, что сброшенные снаряды повредили линию электропередачи.

«В ближайшее время аварийные бригады ее восстановят», — добавил он.

Ранее сообщалось, что беспилотники совершили массированную атаку на электроподстанцию в селе Нежеголь Шебекинского района Белгородской области. Шла ли речь о той же атаке, о которой сообщил Гладков, неизвестно.

В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования. Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В Белгородской области четыре человека погибли в результате подрыва автомобиля
Глава ЦБ прокомментировала прогноз по инфляции в России
Елена Летучая рассказала о двух днях жизни с «Чужим» в ухе
Новость о покупке замка Пугачевой и Галкина Стасом Барецким опровергли
Олимпийский призер Носов отреагировал на информацию об уголовном преследовании
Популярный российский ведущий объяснил отсутствие жены и детей
Германия опровергла сообщения о торговой войне с Китаем из-за полупроводников
Молодая россиянка пять лет насиловала младшую сестру
Глава Белгородской области уточнил детали подрыва машины с мирными жителями
Стоимость наряда Блиновской при задержании составила сотни тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.