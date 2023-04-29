Украина обстреляла приграничный российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ Глушковского района

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, пострадавших нет. Также он пообещал оказать помощь всем, чьи дома пострадали. «Повреждены окна, крыши, заборы и фасады трех домов. Также в поселке нет электричества. Специалисты приступят к ремонту, как только будет возможность», — написал Старовойт.

27 апреля ВСУ уже обстреливали приграничную Курскую область. Тогда под обстрел попал Суджанский район. В результате оказались обесточенными два населенных пункта — села Горналь и Гуево.

Ранее под обстрел ВСУ попал Рыльский район Курской области. Было зафиксировано больше 20 прилетов. Старовойт отметил, что были повреждены сети электроснабжения, из-за чего три населенных пункта — деревня Обеста, а также села Локоть и Новоивановка — остались без электричества.

