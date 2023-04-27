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17:33, 27 апреля 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Дмитрий Малинкин / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничную Курскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня обстрелу со стороны Украины подвергся Суджанский район. В результате оказались обесточенными два населенных пункта — села Горналь и Гуево», — написал глава региона.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. На данный момент оперативные группы начали работы по восстановлению электроснабжения.

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Ранее под обстрел ВСУ попал Рыльский район Курской области. Было зафиксировано больше 20 прилетов. Старовойт отметил, что были повреждены сети электроснабжения, из-за чего три населенных пункта — деревня Обеста, а также села Локоть и Новоивановка — остались без электричества.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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