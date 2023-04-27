ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничную Курскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня обстрелу со стороны Украины подвергся Суджанский район. В результате оказались обесточенными два населенных пункта — села Горналь и Гуево», — написал глава региона.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. На данный момент оперативные группы начали работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее под обстрел ВСУ попал Рыльский район Курской области. Было зафиксировано больше 20 прилетов. Старовойт отметил, что были повреждены сети электроснабжения, из-за чего три населенных пункта — деревня Обеста, а также села Локоть и Новоивановка — остались без электричества.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).