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14:12, 1 мая 2023Россия

Российские войска уничтожили до 55 солдат ВСУ

В Минобороны России рассказали об уничтожении 55 солдат ВСУ и военной техники

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нескольких районах. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Поражение подразделениям ВСУ было нанесено на красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр». ВС России действовали в районах населенных пунктов Ольговка Харьковской области, Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики.

В районах населенных пунктов Торское ДНР и Невское ЛНР были пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В Минобороны России рассказали, что за сутки ВСУ потеряли до 55 солдат, боевую бронированную машину, один пикап, гаубицу Д-20, две гаубицы Д-30.

30 апреля в Минобороны России сообщили об уничтожении свыше 200 военных ВСУ в Донецкой народной республике. Также известно, что около 280 украинских бойцов были эвакуированы с ранениями различной степени тяжести.

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Андрей Ставицкий
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