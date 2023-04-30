ВС России уничтожили свыше 200 военных ВСУ в ДНР

В Минобороны России сообщили об уничтожении свыше 200 военных ВСУ в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России в результате ракетного удара уничтожили свыше 200 украинских военнослужащих в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что удар был нанесен по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отряда сил специальных операций ВСУ в населенном пункте Константиновка.

Известно, что еще около 280 украинских бойцов были эвакуированы с ранениями различной степени тяжести.

Ранее в Минобороны доложили, что на донецком направлении штурмовые отряды продолжают вытеснять противника в западной части города Артемовска (украинское название — Бахмут) и овладели четырьмя кварталами.