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01:50, 1 мая 2023Россия

Военный объяснил бессмысленность использования ВСУ дронов против российских АЭС

Военный эксперт Тимошенко: ВСУ бесполезно использовать беспилотники против российских АЭС

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко в разговоре с Ura.ru объяснил, почему Вооруженным силам Украины (ВСУ) нет смысла использовать свои беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для атаки на российские атомные электростанции (АЭС). По его словам, такие объекты способны выдержать падение самолета, поэтому они не могут быть уничтожены с помощью дронов.

«Здесь нужно понимать, какова мощность боезаряда этих беспилотников. Ведь вообще говоря, атомные реакторы при строительстве рассчитываются так, что они должны выдержать падение на них самолета», — заявил он.

Тимошенко предположил, что БПЛА при точном попадании могут повредить турбинный или электрогенераторный цехи, отметив, что при этом сам реактор продолжит работать. Он подчеркнул, что Киев совершает подобные атаки лишь с целью запугать россиян, угрожая «устроить второй Чернобыль».

Ранее стало известно, что украинский дрон атаковал инфраструктуру в селе Цаповка в Белгородской области.

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Марина Совина
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