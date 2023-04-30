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15:31, 30 апреля 2023Россия

Стало известно об атаке украинского дрона в Белгородской области

Shot: украинский дрон атаковал инфраструктуру в селе Цаповка в Белгородской области

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Украинский дрон атаковал инфраструктуру в селе Цаповка в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

«Ему удалось сбросить СВУ [самодельное взрывное устройство], но оно не сдетонировало, а сам БПЛА [беспилотный летательный аппарат] самолетного типа зацепился за деревья и упал», — рассказал источник.

Ранее в результате атаки двух беспилотников на нефтебазу в микрорайоне Казачья Бухта в Крыму были повреждены четыре цистерны, загорелся резервуар с топливом. Вскоре губернатор региона Михаил Развожаев уточнил, что до нефтяного резервуара долетел лишь один беспилотник, второй был поражен.

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Виктория Кондратьева
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