Беспилотник повредил четыре цистерны на нефтебазе в Севастополе

Губернатор Развожаев: из-за атаки на нефтебазу в Севастополе повреждены четыре цистерны

В результате атаки беспилотника на нефтебазу в микрорайоне Казачья Бухта Севастополя повреждены четыре цистерны. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев, передает ТАСС.

«Четыре цистерны, по которым в двух секторах были нанесены удары, в настоящее время практически уже догорели, и идет горение того, что разлито на бетонной емкости», – раскрыл подробности губернатор.

Также Развожаев заявил, что в атаке на нефтебазу принимали участие два беспилотника. Он добавил, что полностью ликвидировать пожар планируется к шести вечера субботы, 29 апреля.

О том, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом, стало известно утром 29 апреля. По предварительной информации, возгорание произошло из-за атаки беспилотника. Пожар попал на видео. Сейчас пожар локализован.

По словам губернатора, пожар на нефтебазе никак не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом.