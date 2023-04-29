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10:44, 29 апреля 2023Россия

Беспилотник повредил четыре цистерны на нефтебазе в Севастополе

Губернатор Развожаев: из-за атаки на нефтебазу в Севастополе повреждены четыре цистерны
СюжетПожар в Севастополе

Фото: «Лента.ру»

В результате атаки беспилотника на нефтебазу в микрорайоне Казачья Бухта Севастополя повреждены четыре цистерны. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев, передает ТАСС.

«Четыре цистерны, по которым в двух секторах были нанесены удары, в настоящее время практически уже догорели, и идет горение того, что разлито на бетонной емкости», – раскрыл подробности губернатор.

Также Развожаев заявил, что в атаке на нефтебазу принимали участие два беспилотника. Он добавил, что полностью ликвидировать пожар планируется к шести вечера субботы, 29 апреля.

О том, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом, стало известно утром 29 апреля. По предварительной информации, возгорание произошло из-за атаки беспилотника. Пожар попал на видео. Сейчас пожар локализован.

По словам губернатора, пожар на нефтебазе никак не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом.

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Варвара Кошечкина
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