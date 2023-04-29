Губернатор уточнил число атаковавших нефтебазу в Севастополе беспилотников

Развожаев: до нефтяного резервуара в Севастополе долетел только один беспилотник

До нефтяного резервуара в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе долетел лишь один беспилотник. Число атаковавших нефтебазу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уточнил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«После работы экспертов на месте стало ясно, что до нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник», — написал он.

Развожаев рассказал, что второй беспилотник с применением стрелкового оружия поразили бойцы постов наружного наблюдения флота. «Его обломки найдены на берегу рядом с терминалом», — добавил чиновник.

Ранее Развожаев сообщил, что, по предварительной информации, участие в атаке на нефтебазу приняли два БПЛА. В результате атаки произошел пожар, открытое горение уже удалось ликвидировать.

Параллельно с этим силы ПВО сбили беспилотник над Республикой Крым. Еще один БПЛА удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.