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15:02, 29 апреля 2023Россия

Губернатор уточнил число атаковавших нефтебазу в Севастополе беспилотников

Развожаев: до нефтяного резервуара в Севастополе долетел только один беспилотник

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

До нефтяного резервуара в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе долетел лишь один беспилотник. Число атаковавших нефтебазу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уточнил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«После работы экспертов на месте стало ясно, что до нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник», — написал он.

Развожаев рассказал, что второй беспилотник с применением стрелкового оружия поразили бойцы постов наружного наблюдения флота. «Его обломки найдены на берегу рядом с терминалом», — добавил чиновник.

Ранее Развожаев сообщил, что, по предварительной информации, участие в атаке на нефтебазу приняли два БПЛА. В результате атаки произошел пожар, открытое горение уже удалось ликвидировать.

Параллельно с этим силы ПВО сбили беспилотник над Республикой Крым. Еще один БПЛА удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

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