Эрдоган оценил шансы победить на выборах

Президент Турции Эрдоган выразил уверенность в своей победе на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил свои шансы победить на выборах главы государства. В эфире телеканала TRT он выразил уверенность в победе.

«Мы идем к победе 14 мая, об этом говорят нам данные с площадей», — отметил турецкий лидер, добавив, что по социологическим опросам он также лидирует.

Основным соперником Эрдогана на выборах, как ожидается, станет кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Для победы необходимо набрать 50 процентов голосов плюс один голос, в противном случае пройдет второй тур выборов, он запланирован на 28 мая.

Ранее газета Duvar сообщила, что по данным опросов кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу обогнал нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии президентской гонки.

