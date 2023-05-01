Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:23, 1 мая 2023Интернет и СМИ

Во Франции обеспокоились ростом преступности из-за Украины

Atlantico: во Франции выросла преступность из-за поставок наркотиков и оружия с Украины

Aото: Eric Gaillard / Reuters

В Восточной Европе обеспокоились ускорением роста преступности из-за влияния Украины. Об этом сообщил обозреватель издания Atlantico Ксавье Рофе.

По его мнению, преступность возросла из-за поставок со стороны Украины оружия и наркотиков в европейские страны, а также торговли людьми. Он добавил, что отправленное Западом на Украину снаряжение прячут и перепродают в Европе.

Рофе добавил, что поставка нелегальных товаров в Восточную Европу происходит с использованием миллионов беженцев, из-за чего в странах усиливается неконтролируемая криминализация.

Обозреватель назвал такие действия со стороны преступников «продолжительными и опасными», а также заявил, что процесс поставок оружия и наркотических средств в Европу игнорируется СМИ и армиями стран. «Это мало волнует вашингтонских стратегов. Это должно больше беспокоить европейских лидеров, потому что весь этот криминальный беспредел останется их проблемой», — подчеркнул Рофе.

Ранее сообщалось, что два ультраправых активиста были арестованы во Франции на автовокзале в парижском районе Берси после возвращения из зоны боевых действий на Украине с оружием.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Опубликованы первые кадры с места подрыва железной дороги под Брянском
Рогов рассказал о потерях ВСУ после удара по Павлограду
Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам
Раскрыты подробности о традициях празднования Первого мая в Москве
Блиновской предрекли отправку в СИЗО из-за действий кураторов ее марафонов
На Украине показали американские авиационные ракеты
Во Франции обеспокоились ростом преступности из-за Украины
В США перечислили основные ошибки Байдена на посту президента
Возбуждено уголовное дело из-за подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти
Полковник запаса оценил военные возможности Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.