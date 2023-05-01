Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам

Президент Путин наградил пятерых россиян званием Героя Труда России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда пяти гражданам страны. Соответствующий указ был опубликован в понедельник, 1 мая, на официальном портале правовой информации.

В тексте документа сказано, что россияне были награждены за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

В частности, звание получила педагог-организатор гимназии №1 в Волоколамске Московской области Татьяна Бабурова, генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» из Пермского края Александр Иноземцев и гендиректор «Бийской льняной компании» из Алтайского края Лев Каленов.

Также Героями труда стал гендиректор «Федерального центра двойных технологий "Союз"» Юрий Милехин из Подмосковья и подземный горнорабочий очистного забоя подземного рудника №1 «Пориаргунского производственного горно-химического объединения» в Забайкальском крае Эдуард Щербин.

28 апреля сообщалось, что Путин наградил рабочих, участвовавших в восстановлении Крымского моста. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили 15 специалистов из Воронежской, Московской, Курганской и Ростовской областей.