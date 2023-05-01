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12:34, 1 мая 2023Россия

Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам

Президент Путин наградил пятерых россиян званием Героя Труда России

Фото: Alexei Danichev / Reuters

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда пяти гражданам страны. Соответствующий указ был опубликован в понедельник, 1 мая, на официальном портале правовой информации.

В тексте документа сказано, что россияне были награждены за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

В частности, звание получила педагог-организатор гимназии №1 в Волоколамске Московской области Татьяна Бабурова, генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» из Пермского края Александр Иноземцев и гендиректор «Бийской льняной компании» из Алтайского края Лев Каленов.

Также Героями труда стал гендиректор «Федерального центра двойных технологий "Союз"» Юрий Милехин из Подмосковья и подземный горнорабочий очистного забоя подземного рудника №1 «Пориаргунского производственного горно-химического объединения» в Забайкальском крае Эдуард Щербин.

28 апреля сообщалось, что Путин наградил рабочих, участвовавших в восстановлении Крымского моста. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили 15 специалистов из Воронежской, Московской, Курганской и Ростовской областей.

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Варвара Кошечкина
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