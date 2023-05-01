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23:19, 1 мая 2023Мир

Шольц выступил против использования поставляемого Киеву оружия для атак на РФ

Шольц выступил против использования поставляемого Киеву оружия для нападения на Россию
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Власти Германии не будут осуществлять односторонних шагов в вопросе поставок оружия на Украину, чтобы предотвратить эскалацию между НАТО и Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе встречи с гражданами, передает ТАСС.

По словам политика, важно, чтобы западное оружие не использовалось для ударов по территории России. Шольц подчеркнул, что власти страны «действуют только в согласовании с партнерами».

«Важно, чтобы оружие <…>, при помощи которого Украина может себя защищать, не применялось для нападений на российскую территорию», — отметил канцлер, подчеркнув, что Германия делает все, «чтобы не было эскалации в направлении войны России с НАТО».

Ранее стало известно, что Киев получил от Берлина вторую систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и 16 управляемых ракет.

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Юлия Мискевич
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