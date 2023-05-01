Госдеп подтвердил гибель американца на Украине

Госдеп США подтвердил гибель американского гражданина под Артемовском на Украине

Госдепартамент США, комментируя появившуюся в СМИ информацию о смерти американского наемника под Артемовском украинское название — Бахмут), подтвердил факт гибели, передает РИА Новости.

При этом в Госдепе отказались раскрыть конкретные детали о как о самом гражданине, так и об обстоятельствах его смерти.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на семью погибшего сообщил, что бывший морпех США Купер Эндрюс погиб под Артемовском. Мужчине было 26 лет. Предположительно, он уехал из штата Огайо в ноябре 2022 года, а его контракт с иностранным легионом на Украине закончился в марте.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что украинские военные, которые ведут бои в Артемовске, находятся в сложном положении. «Горячее всего сейчас в Бахмуте и Марьинке. В самом городе Бахмут продолжаются ожесточенные бои», — заявила она.