Из Москвы-реки выловили боевую гранату

Shot: из Москвы-реки в районе парка аттракционов «Остров мечты» выловили боевую гранату

Из Москвы-реки, неподалеку от парка аттракционов «Остров мечты», выловили боевую гранату. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Утверждается, что боеприпас в реке заметили прохожие на Судостроительной улице, после чего сообщили о находке правоохранителям. Затем на место происшествия прибыли экстренные службы и саперы.

«После проверки установили, что найденный предмет — боевая граната. Сейчас ожидают взрывотехников», — уточнили авторы канала.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из Москвы-реки тело мужчины. Труп в воде также заметили прохожие. Известно, что тело погибшего было покрыто илом.