Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:37, 1 мая 2023Россия

Из Москвы-реки выловили боевую гранату

Shot: из Москвы-реки в районе парка аттракционов «Остров мечты» выловили боевую гранату

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Из Москвы-реки, неподалеку от парка аттракционов «Остров мечты», выловили боевую гранату. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Утверждается, что боеприпас в реке заметили прохожие на Судостроительной улице, после чего сообщили о находке правоохранителям. Затем на место происшествия прибыли экстренные службы и саперы.

«После проверки установили, что найденный предмет — боевая граната. Сейчас ожидают взрывотехников», — уточнили авторы канала.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из Москвы-реки тело мужчины. Труп в воде также заметили прохожие. Известно, что тело погибшего было покрыто илом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины
В Москве по запросу Интерпола задержали сына генерала СВР
Украина завершила переброску войск в Запорожье
Из Москвы-реки выловили боевую гранату
В Ингушетии избившую четырехлетнюю дочь мать заключили под стражу
Умер народный артист России Георгий Демуров
В столичной квартире нашли завернутый в ковер труп человека
Украина примет на вооружение ударные беспилотники Punisher
WBC заблокировал бой Бетербиева против Бивола
Алла Пугачева прокомментировала смерть модельера Вячеслава Зайцева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.