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15:20, 29 апреля 2023Силовые структуры

Из реки в центре Москвы достали труп мужчины

Shot: спасатели достали из реки тело мужчины в районе Большого Москворецкого моста

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Спасатели вблизи Большого Москворецкого моста в центре столицы извлекли из Москвы-реки тело мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Плывший по реке труп напугал прохожих. Они вызвали спасателей, которые достали его из воды. Отмечается, что извлеченное тело было сильно заилено. На место происшествия выехали полицейские.

Ранее сообщалось, что тело мужчины заметили в Москве-реке в районе храма Христа Спасителя, его вылавливали спасатели. Тело мужчины удалось извлечь из воды на причале у Театра Эстрады.

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Алиса Дмитриева
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