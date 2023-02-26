Shot: в районе храма Христа Спасителя спасатели вылавливали из Москвы-реки тело мужчины

Тело мужчины заметили в Москве-реке в районе храма Христа Спасителя, его вылавливали спасатели. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Согласно данным, труп сносило течением в сторону Красной площади.

Позже тело мужчины удалось извлечь из воды на причале у Театра Эстрады. К этому месту направились криминалисты. Предварительно, труп давно находился в водах Москвы-реки: он сильно заилен. Личность погибшего еще предстоит выяснить.

В сентябре 2022 года в Москве-реке обнаружили тело недоношенной новорожденной девочки. Труп направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Московская прокуратура тогда проводила проверку.