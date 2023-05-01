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03:33, 1 мая 2023Культура

Сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку

Сценаристы Голливуда приготовились к крупнейшей за 15 лет забастовке из-за зарплат

Фото: Kevork Djansezian / Reuters

Сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что контракт между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истекает 1 мая. Переговоры между сторонами на данный момент не привели к какому-либо результату. Как рассказала агентству сценарист сериала «Начальная школа Эбботт» Бриттани Николс, ее коллеги готовятся к тому, что забастовка будет.

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Марина Совина
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