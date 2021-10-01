Работники Голливуда взбунтовались из-за переработок и низких зарплат

Один из самых влиятельных профсоюзов Голливуда, Международный альянс сотрудников театра (International Alliance of Theatrical Stage Employees, IATSE), объединяющий работников театральной, кино- и телеиндустрии, проведет голосование среди своих членов по вопросу забастовки. Персонал взбунтовался из-за переработок и низких зарплат, пишет Bloomberg. В рамках протеста свои рабочие места могут покинуть почти миллион американцев.

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Лидеры профсоюза требуют сократить длительность рабочего дня. Когда компании возобновили производство после пандемии, рабочий график многих сотрудников стал особенно изнурительным. Если профсоюз примет решение бастовать, 60 тысяч членов IATSE откажутся от выполнения своих обязанностей до удовлетворения требований объединения. Три местных отделения профсоюза фактически являются национальными по своему охвату, и забастовка этих групп остановит работу по всей стране, затронув почти миллион рабочих мест в сфере теле- и киноиндустрии.

Члены IATSE жалуются на редкие перерывы на отдых и обед, а также требуют повышения зарплат для самых низкооплачиваемых работников — некоторые из них получают всего 15 долларов в час. Сотрудники также настаивают на том, чтобы зарплаты увеличили потоковые сервисы, так как на некоторых позициях в этих новых проектах заработок ниже, чем в «традиционных» теле- и киностудиях. Кроме того, работодатели в этой сфере не делают отчислений в пенсионный фонд.

IATSE никогда не устраивал забастовок, и голосование не гарантирует, что в этот раз она состоится. Однако причастные к ней специалисты могут нанести серьезный ущерб производству. Местные отделения объединения представляют тысячи операторов, редакторов, художников-постановщиков, арт-директоров и других профессионалов.

Альянс кинопродюсеров и телевизионных продюсеров, представляющий крупные студии, включая Netflix и Amazon, заявил, что «выдвинул комплексное предложение для заключения сделки, которое направлено на решение ключевых вопросов переговоров с IATSE».

Как отмечает агентство, самая крупная стачка участников индустрии — 100-дневная забастовка писателей 13 лет назад — стоила компаниям 2 миллиарда долларов. Согласно отчету Американской ассоциации кинокомпаний (Motion Picture Association) за 2021 год, в кино- и телеиндустрии США заняты 2,5 миллиона человек, из которых 910 тысяч занимаются непосредственно производством и распространением продукта.